على الرغم من توقف القصف، خطر جديد يهدد حياة سكان غزة (فيديو)

غزة اليوم، عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا عن خطر جديد يهدد حياة سكان غزة وهو تفشي الأمراض بسبب الجثث المتحللة في الشوارع نتيجة استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل بدء أيام الهدنة.

وكشف التقرير أنه على الرغم من توقف العدوان الإسرائيلي على غزة تنفيذًا لبنود الهدنة التي تمت برعاية مصرية قطرية أمريكية، إلا أن الخطر مازال يتهدد أهالي القطاع المحاصر بسبب الأوضاع الصحية.

وأوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عددا أكبر من سكان قطاع غزة معرضون للموت بسبب الأمراض أكثر من القصف، إذا لم يتم بسرعة إصلاح النظام الصحي في القطاع الذي تضرر على مدار أكثر من 50 يوما من الهجمات الإسرائيلية.

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المنظمة الدولية شددت على المخاوف من زيادة تفشي الأمراض المعدية خاصة أمراض الإسهال مستشهدةً بتقريرٍ للأمم المتحدة عن الظروف المعيشية للسكان النازحين في شمال غزة في ظل نقص الأدوية وغياب أنشطة التطعيم ولا سبيلا للحصول على مياه صالحة للشرب أو سبل النظافة الشخصية أو الطعام.

الاحتلال الإسرائيلي يخطر عائلات المحتجزين بالإفراج عنهم اليوم

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية راديو كان أنه تم إبلاغ عائلات المزيد من المحتجزين الإسرائيليين بأنه سيتم إطلاق سراح ذويهم من غزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني والأخير من تمديد الهدنة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

وقبل وقت سابق من اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط قصف استهدف عددًا من المنازل والمركبات، حيث اندلعت مواجهات عنيفة؛ ما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

مواجهات واعتقالات

وفي التفاصيل، قال مدير مستشفى الرازي فواز حماد، إن المواجهات أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلان، فيما اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابًا آخر من داخل مركبة الإسعاف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت مصادر أمنية ومحلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنَّ حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الجيش تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.