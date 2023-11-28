نواب: مد الهدنة في غزة تأكيد على دور مصر لتحقيق السلام

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، والسعي نحو تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

من جانبه أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن نجاح جهود الدولة المصرية فى تمديد الهدنة يكشف مدى أهمية الدور الذى تلعبه مصر فى عملية السلام بالمنطقة، وأن مصر حريصة طوال الوقت على سلامة الأشقاء فى فلسطين.



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استمرار تبادل الأسرى بين الفلسطينين والإسرائيليين



وأشار إلى أن تمديد الهدنة لمدة يومين وسريان عملية تبادل الأسرى هى أول خطوة لوقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الوضع الكارثي الذى تعيشه غزة، مشيرا إلى أن هذا الهدف سعت من أجله مصر منذ اليوم الأول للهدنة وتمكنت من تحقيقه.

مصر تسعى لإقرار السلام

وقال: استطاعت مصر أن تبنى مساحة عالية من الثقة لدى مختلف الأطراف عبر سنوات وطويلة، واليوم يتم توظيف هذه المساحة لصالح الأشقاء فى فلسطين مع التأكيد على عدم القبول أو السماح بتصفية القضية وهو موقف تاريخى لا شك فى ذلك.



الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية

فيما أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، أو السعي في تمديد الهدنة التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، وبدأت أيضا بجهود مصرية قطرية أمريكية.

وأوضح أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة كافة صور العدوان التى تتم من جانب الكيان الصهيوني والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لابد أن يعقبها تحركات في مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.

ولفت إلى الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة أنه ليس وليد اللحظة، ولكنها قضية القضايا للمصريين حكومة وشعبا على مدار السنوات، ومن ثم جهودها الأخيرة مواصلة لهذه المسئولية على أرض الواقع.