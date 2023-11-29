دراسة طبية: التغيرات الهرمونية تزيد من شدة الربو، والسيدات الأكثر عرضة للمرض

كشفت دراسة طبية حديثة أن التغيرات الهرمونية لجسم الإنسان مثل البلوغ وانقطاع الطمث يمكن أن تؤثر على شدة الأعراض لمرضى الربو، وإذا كنت تعاني من الربو الحاد، فمن المحتمل أنك تعتمد على أجهزة الاستنشاق أو الدواء لفتح مجاري الهواء حتى تتمكن من التنفس بشكل منتظم إلى حد ما.

تقول طبيبة أمراض الرئة نيها سولانكي:" يتم إدخال الإناث إلى المستشفى بسبب الربو بمعدل ضعف عدد الذكور، ومعدل الوفيات بينهن أعلى مرتين بحسب موقع Cleveland clinic

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هل يمكن أن تكون الهرمونات الجنسية، هي السبب؟

تظهر الأبحاث أن وظيفة الرئة تتأثر عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى، وهو ما يحدث بعد البلوغ عند الإناث وتكون مستويات هرمون التستوستيرون أقل، وهو ما يحدث قبل البلوغ عند الذكور.

تقول الدكتور سولانكي: "إن الأدلة التي تربط الهرمونات الجنسية بالربو مستمرة في النمو على مر السنين.

وتشير الدكتور سولانكي إلى أنه "حتى سن 14 عامًا، من المرجح أن يحتاج الذكور إلى زيارات العيادات والطوارئ، بالإضافة إلى العلاج في المستشفى، بسبب الربو، لكن انتشار الربو وشدته ودخول المستشفى أكبر بالنسبة للإناث الأكبر سنا، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عاما".

مرض الربو

تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض بعد انقطاع الطمث، وتضيف: يشير البحث إلى أن انقطاع الطمث قد يحمي بالفعل من الربو الحاد.

هل يمكن للهرمونات أن تؤثر على معدل التنفس ؟

وتؤكد الدكتور سولانكي أن البحث الحالي يشير بقوة إلى أن الهرمونات الجنسية تؤثر على الربو، لكن مدى تأثيرها على الرئتين لا يزال غير واضح.

إحدى النظريات هي أن الهرمونات الجنسية تؤثر على السرعة التي تقوم بها الأهداب بإزالة المخاط من الشعب الهوائية.

يؤكد الدكتور سولانكي أنه “ يجب على الأطباء مراعاة العوامل التي تؤثر على الهرمونات الجنسية - مثل العمر والتاريخ الطبي الشخصي - عند علاج الأشخاص من قوة الهرمونات الجنسية”

ومن المهم أن ندرك مدى تأثير الهرمونات الجنسية على الأشخاص الذين يعانون من الربو الحاد. لذا، ثلث الإناث في سن الإنجاب يجدن أن أعراض الربو لديهن تزداد سوءًا قبل بدء الدورة الشهرية مباشرة.

الربو وموانع الحمل الفموية

إذا كانت مستويات الهرمون يمكن أن تؤثر على أعراض الربو، فقد تتساءل: ماذا يحدث للسيدات اللاتي يتناولن وسائل منع الحمل الهرمونية.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا وسائل منع الحمل عن طريق الفم لديهم خطر الإصابة بالربو بنسبة 14.3٪ في حياتهم.

الإناث اللاتي لم يأخذن وسائل منع الحمل كان لديهن خطر على مدى الحياة بنسبة 8.8٪.

وتضيف الدكتور سولانكي: "نعتقد أن حبوب منع الحمل قد تفيد بعض السيدات اللاتى يصبن بالربو قبل الدورة الشهرية

مرض الربو

بطانة الرحم والربو

بطانة الرحم هي حالة مؤلمة تنمو فيها الأنسجة المشابهة للأنسجة المبطنة للرحم أثناء الدورة الشهرية خارج الرحم.

توضح الدكتور سولانكي: "يرتبط كل من الربو والتهاب بطانة الرحم بخلل في الهرمونات الجنسية - والإستروجين على وجه الخصوص.

نصحت السيدات بابلاغ الطبيب إذا لاحظت المزيد من نوبات الربو أثناء تناول حبوب منع الحمل، وإذا كانت السيدة تشعر أن وسيلة منع الحمل التي تستخدمها لها تأثير سلبي على الصحة