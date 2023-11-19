الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مؤسسة ساويرس للتنمية: هدفنا الأول الحد من معدلات الفقر (صور)

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

قال محمد بركات، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة ساويرس، إن المؤسسة تهتم في المقام الأول بالحد من الفقر، من خلال بذل المجهودات وتقديم العديد من المشروعات في مختلف المجالات.

وأضاف أنه تم اختيار 15 شركة ناشئة بنهاية البرنامج التدريبي للمنافسة في المرحلة الأخيرة "يوم العروض التقديمية"، بناءًا على الجدارة في تقديم مشاريع متميزة ومبتكرة ذات أثر مجتمعي إيجابي ومدروس، وقابلة للتنفيذ والتطور والنمو بشكل أسرع وبأسلوب علمي ممنهج،وتقديم العديد من الجوائز لهم.

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جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد باحتفالية شركة جيمناي إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بختام النسخة الثانية من برنامج "حاضنات جيمناي للشركات الناشئة في الصعيد"


تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية أيضًا ستشهد انضمام عدد من الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج إلى "مسرعة الأعمال" بهدف تمكينها من النمو والانطلاق، عبر تقديم المساعدة والتدريب الفني المتخصص وتعزيز العلاقات مع المستثمرين.

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مؤسسة ساويرس شركة جيمناي افريقيا مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

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