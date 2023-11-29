الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عام 2021-2022

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء الأربعاء نشرة "حصر الطرق والكبارى عام 2021/2022".

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 152,9 ألف كم عــام2021/ 2022 وفقًا لجهات التنفيذ والاشراف.

بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 124.9ألف كم عام 2021/ 2022.

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم عام 2021/ 2022.

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طبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى عـام 2021/ 2022 .

بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائيـة والـري بنسبة 87.5٪، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبـاري بنسبة 5.1 ٪، 2284 كوبرى تابعة لمديريـات الطرق/ المحليـات بالمحـافظات بنسبة5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪، 939 كوبرى تابـع للهيئة القوميـة لسكك حديد مصـر بنسبة 2 ٪ ، 7 كباري تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 0.02 ٪ , 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من الإجمـالي عـام 2021/ 2022.

طبقا للاستخـدام بلـغ عـدد كباري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪، كبـارى المركبات 1192 كوبرى بنسبة 51.1٪ ، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

بلغ اجمالي اعداد الانفاق طبقا للتبعيـة 241 نفـق، منها 139 نفـق تابع للهيئة العامـة للطرق والكباري بنسبة 57.7٪، 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪، 24 نفق تابعة لهيئة المـجـتـمعـات العمرانـية الجديدة بنسبة 10٪، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022 .

طبقا للاستخـدام بلـغ عـدد أنفاق المشاه 39 نفق بنسبة 16.2٪، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪ من الإجمالى عام 2021/ 2022 .

