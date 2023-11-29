الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 6 شهور

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 179 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين  نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 25 سبتمبر الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 105 ملايين و500 ألف نسمة، وسجل ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يوم.

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محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.

 

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 796.5 ألف نسمة، بورسعيد 794.3 ألف نسمة، مطروح 555.5 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 406 ألف نسمة، الوادي الجديد 268.3 ألف نسمة، جنوب سيناء 116 ألف نسمة.

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الساعة السكانية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر

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