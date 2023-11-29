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ثقافة وفنون

عرض فيلم "عادات الزواج في الريف" بنادي السينما التسجيلية بأكاديمية الفنون اليوم

نادي السينما التسجيلية،
نادي السينما التسجيلية، فيتو

 ينظم قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالى للفنون الشعبية، التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وإشراف الدكتور سمر سعيد عميد المعهد، اليوم الأربعاء، رابع فعاليات نادى السينما التسجيلية.

 

نادي السينما التسجيلية 

 ويعرض النادي فيلم "عادات الزواج في الريف"، وذلك في تمام الثالثة مساء بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبية بالمعهد.

أكاديمية الفنون 

وفي سياق آخر، كانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون  شاركت في الملتقى التنسيقي الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذى يقام تحت رعاية المجلس القومى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وبحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات.

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واستعرضت الوحدة الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة وكشفت عن الفعاليات التي تنظمها للمشاركة فى حملة “الـ16 يوم” لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت الدكتورة غادة جبارة إن مشاركة أكاديمية الفنون فى حملة “الـ 16 يوم” لمناهضة العنف ضد المرأة يتكامل مع جهود الدولة الهادفة إلى تمكين المرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030. 

أكاديمية الفنون تشارك في الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

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نادي السينما التسجيلية أكاديمية الفنون السينما التسجيلية المعهد العالى للفنون الشعبية الدكتورة غادة جبارة

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