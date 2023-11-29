الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص، اعرف التفاصيل

سقوط طائرة، فيتو
سقوط طائرة، فيتو

 تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري فيها 8 أشخاص، الأربعاء، قبالة سواحل اليابان، حسبما أعلن خفر السواحل اليابانيون.

 

طائرة عسكرية أمريكية

 وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: "تلقينا معلومات عند الساعة 14:47 (05:47 ت غ) تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".

جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو

وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".
 

وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

Advertisements

ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا فيها.

 طائرة بوينج إم في-22ب

وتحطمت طائرة بوينج إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

إسقاط طائرة مسيرة فى البحر الأحمر، ومصادر أمريكية تكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة بشأن تحطم طائرة عسكرية أمريكية فوق البحر المتوسط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

طائرة امريكية سقوط طارة اليابان

مواد متعلقة

إصابة 7 إسرائيليين بنيران صديقة، تفاصيل سقوط طائرة تابعة للاحتلال على مستوطنة شمال فلسطين

عصفور وراء سقوط طائرة

سقوط طائرة تركية أثناء المشاركة في إطفاء حرائق الغابات

كواليس جديدة في حادث سقوط طائرة مالك ليستر سيتي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

الديوان الأميري: نقل أمير الكويت للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية طارئة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتستفز شقيقها بغناء "أنا دمي فلسطيني" (فيديو)

فتاة تنهي حياتها شنقا داخل غرفتها بالدقهلية

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

محمد ممدوح يعلن عن تقديم جزء ثانٍ من "بنك الحظ"

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

Advertisements

منوعات

المزيد

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 29-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 29-11-2023 بالأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية