تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص، اعرف التفاصيل
تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري فيها 8 أشخاص، الأربعاء، قبالة سواحل اليابان، حسبما أعلن خفر السواحل اليابانيون.
طائرة عسكرية أمريكية
وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: "تلقينا معلومات عند الساعة 14:47 (05:47 ت غ) تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".
جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو
وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".
وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.
ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا فيها.
طائرة بوينج إم في-22ب
وتحطمت طائرة بوينج إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.
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