تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص، اعرف التفاصيل

تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري فيها 8 أشخاص، الأربعاء، قبالة سواحل اليابان، حسبما أعلن خفر السواحل اليابانيون.

طائرة عسكرية أمريكية

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: "تلقينا معلومات عند الساعة 14:47 (05:47 ت غ) تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".

جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو

وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".



وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

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ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا فيها.

طائرة بوينج إم في-22ب

وتحطمت طائرة بوينج إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.