الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الصحة: فحص 1.6 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و560 ألف، و695 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب، ضمن حملة «100 مليون صحة».

فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

Advertisements

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

أهالي غزة يواجهون تهديدا أكبر من القصف العسكرى، بيان عاجل من الصحة العالمية

هل هناك زيادة في أعداد الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، الصحة تكشف مفاجأة

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

100 مليون صحة الانيميا والسمنة والتقزم الدكتور محمد ضاحى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم طلاب المرحلة الابتدائية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز شحنات أدوية وإرسالها لقطاع غزة

الصحة الفلسطينية: غزة تحتاج لملايين الدولارات من أجل عودة الحياة إلى المستشفيات

البورصة: الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم شركات الصحة والدواء

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

آخر مستجدات إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

غضب داخل الأهلي بسبب تراجع أداء فريق كرة القدم وتخبط كولر.. الخطيب يتدخل لإنقاذ الموقف.. وقريبا حسم عدد من الصفقات

للراغبين في الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المصري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية