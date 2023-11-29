أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

نجح أب أمريكي لخمسة توائم في تحطيم رقم قياسي في موسوعة جينيس، بدفعه عربة أطفال تحمل أطفاله لمسافة كيلومتر واحد، في 5 دقائق و34 ثانية.

وأوضحت موسوعة جينيس، أمس الثلاثاء، أن تشاد كيمبل دفع عربة تحمل أطفاله، سافانا (8 سنوات) وأفيري (7 سنوات)، والأطفال في الخامسة من العمر نويل وجريسون وبريستون، لمسافة كيلومتر واحد، فيما شجع طفلا كيمبل الآخرين (5 أعوام أيضًا) مع والدتهما من الجانب.

5 أطفال في نفس الوقت

إلى ذلك، قال تشاد كيمبل لموسوعة جينيس: "نظرًا لأن لدينا 5 أطفال في نفس الوقت، احتجنا إلى عربة أطفال تتسع لهم، ونظرًا لأنها تحتوي على عجلات رائعة، قررت دفع العربة أثناء جولاتي الرياضية".

وحقق كيمبل الرقم القياسي لأسرع شخص يقطع مسافة كيلومتر أثناء دفع عربة أطفال خماسية، وحصل سابقًا على ألقاب موسوعة حينيس لأسرع 10 كيلومترات يدفع عربة أطفال خماسية، وأسرع نصف ماراثون يدفع عربة أطفال خماسية، وأسرع ماراثون بدفع عربة أطفال خماسية.

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