ضبط 3 محاولات لتهريب منظار قنص ومشغولات ذهبية بمطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 17 محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي منهم 3 محاضر ضبط بمبني الركاب رقم ٢.

جمارك مطار القاهرة الدولي

وتمكن رجال الإدارة الأولى بقيادة مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة، ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من دبي على رحلة الخطوط الإماراتية حاول تهريب ٢٣٩ عبوة دوائية خاصة بالتجميل و3 هواتف محمولة، وتم الضبط بواسطة كل من وليد جمال حسن مأمور اللجنة الجمركية، وجورج صفوت مأمور الجمرك، في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أسامة عبد العزيز وفرج حمدي رئيس القسم، وشارك في الضبط كل من محمد جمال ومروان محمود ومصطفى حامد وخالد حسام وأحمد فؤاد وحافظ منشاوي رئيس القسم، في حضور محمد حنفي من إدارة الأمن الجمركي، تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

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تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص الأحجار الكريمة



وقام مسؤولو الإدارة الأولى برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة، وأحمد حسن الحكش نائب المدير، بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ١٢٣ و١٢٤ لسنة ٢٠٢٣ الأول كان أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ضد راكب عربي حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة وساعة غالية الثمن، وتم الضبط بواسطة كل من إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية، وشيماء أحمد مأمور الجمرك، في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد وهاني مصطفي رئيس القسم، شارك في الضبط كل من عبد الحليم عبد المحسن وأحمد عبد الرشيد وحاتم الضيف ومحمد جاد مأمورا الجمرك، تحت إشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة.



وجاء المحضر الثاني أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اديل القادمة من جدة، حيث تم ضبط راكب بحوزته منظار قنص، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية، ومحمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك، في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم واحمد الشريف رئيس القسم، تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة.

وقررت سلطات جمارك مطار القاهرة، تحرير محاضر للركاب بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.