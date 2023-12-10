مسيرة المنتخبات الوطنية في 2023.. مواليد 2003 يودع أمم أفريقيا على ملعبه.. وفرمان الوزير ينقذ الأول والأولمبي

شهد عام 2023 بعض الانكسارات في مسيرة المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمختلف مراحلها السنية، لاسيما على مستوى الشباب والناشئين، ما أصاب جماهير الكرة المصرية بحالة من الإحباط وفقدان الأمل في صلاح حال هذه المنتخبات التي تدافع عن ألوان العلم المصري

إلا أن العام نفسه شهد نجاحات وإنتصارات على مستوى المنتخبين الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي



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وتستعرض فيتو في التقرير التالي إخفاقات وانتصارات المنتخبات الوطنية خلال العام الحالي 2023 على النحو التالي:



فضيحة سقوط منتخب الشباب مواليد 2003

أبرز إخفاقات المنتخبات الوطنية تمثلت في‭ ‬التجربة‭ ‬الفاشلة‭ ‬لمنتخب الشباب مواليد 2003 تحت قيادة محمود جابر ‬فى‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬التى استضافتها مصر ‬في شهر فبراير الماضي، ‬والتى‭ ‬ودعها‭ ‬الفراعنة‭ ‬الصغار‭ ‬بخسارة‭ ‬تاريخية‭ ‬مذلة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أى‭ ‬منتخب‭ ‬وطنى‭ ‬سواء‭ ‬رسميا‭ ‬أو‭ ‬وديا

‭ ‬وهى‭ ‬الرباعية‭ ‬المهينة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالى‭ ‬فى‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬للفريق‭ ‬فى‭ ‬مشوار‭ ‬البطولة،‭ ‬والتى فشل خلالها الفراعنة الصغار ‭ ‬فى‭ ‬تسجيل‭ ‬أي أهداف خلال مبارياته الثلاث بدور المجموعات‭، ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬أبناء‭ ‬محمود‭ ‬جابر‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ثلاث مباريات ‭ ‬فى‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬نيجيريا‭ ‬والسنغال‭ ‬والتعادل‭ ‬أمام‭ ‬موزمبيق‭ ‬فى‭ ‬الافتتاح‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، فيتو

مجلس الجبلاية يتبرأ من الفضيحة

مجلس اتحاد‭ ‬الكرة برئاسة جمال علام‭ ‬تنصل‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬المسئولية‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬فى‭ ‬الافتتاح‭ ‬أمام‭ ‬موزمبيق‭ ‬سلبيا.

‭ ‬وخرجت‭ ‬تصريحات‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الجبلاية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الحالى‭ ‬بريء‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬محمود‭ ‬جابر‭ ‬لقيادة‭ ‬المنتخب،‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬للمجلس‭ ‬السابق،‭ ‬وتحديدا‭ ‬اللجنة‭ ‬الثلاثية‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬مجاهد،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الحالى‭ ‬قام‭ ‬بإقالة‭ ‬شوقى‭ ‬غريب

‭ ‬وأحضر‭ ‬ميكالى‭ ‬لقيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبى،‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الخطوة‭ ‬بإقالة‭ ‬محمود‭ ‬جابر‭ ‬واختيار‭ ‬اسم‭ ‬آخر لديه خبرات في تدريب هذه المرحلة السنية‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬وفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬وقتها‭ ‬من‭ ‬الجبلاية‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬لمحمد‭ ‬شوقى‭ ‬أو‭ ‬وائل‭ ‬رياض‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخبات‭ ‬الشباب‭ ‬والأولمبى،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الثنائى‭ ‬يمتلك‭ ‬تاريخا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية

‭ ‬ولكن مجلس‭ ‬علام‭ ‬ترك‭ ‬محمد‭ ‬وهبة مديرا فنيا لمنتخب‭ ‬الناشئين مواليد2006‭ ‬ ومحمود‭ ‬جابر‭ ‬مع منتخب‭ ‬الشباب‭ ‬وفشل‭ ‬الثنائى‭ ‬فى‭ ‬مهمتهما،‭ ‬وقام‭ ‬بإقالة‭ ‬شوقى‭ ‬غريب‭ ‬صاحب‭ ‬التاريخ‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬فى‭ ‬واقعة‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬أحد‭ ‬تفسيرا‭ ‬لها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬أنها‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

منتخب الشباب يودع أمم أفريقيا بنقطة واحدة، فيتو



زلزال‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‬‬

فضيحة‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب مواليد2003‭ ‬ فى‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة زلزال ‬قدم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬دلائل‭ ‬وقرائن‭ ‬على فشل مجلس علام‭ ‬فى‭ ‬إدارة‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬بدليل‭ ‬الفشل‭ ‬الذريع‭ ‬الذى‭ ‬غلف‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية في الشهور الأولى من العام الحالي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬العمرية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

إيهاب جلال وتجربة فاشلة مع منتخب مصر، فيتو

بداية سيئة للمنتخب الأول بتصفيات أمم أفريقيا

البداية‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطنى‭ ‬الأول تحت قيادة إيهاب جلال والذي عينه مجلس جمال علام بعد الإطاحة بالبرتغالي كارلوس كيروش،‭ ‬وقاد جلال منتخب مصر لتحقيق فوز باهت على غينيا في القاهرة بهدف نظيف في الجولة الإفتتاحية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم تعثر الفراعنة في الجولة الثانية من التصفيات بعدما تلقى خسارة قاسية أمام منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين مع الرأفة الشديدة، حيث شهدت المباراة إهدار المنافس عددا كبيرا من الفرص المحققة، كانت كفيلة بتعرض منتخب مصر لهزيمة تاريخية

‬تجربة إيهاب جلال مع منتخب مصر‭ ‬لم‭ ‬تدم أكثر من‭ ‬أسبوعين‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬وقتها‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الضغوط‭ ‬الجماهيرية‭ ‬التى‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬المجلس‭ ‬بسبب‭ ‬اختيار‭ ‬إيهاب‭ ‬جلال‭ ‬الذى‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬دوليا‭ ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬أى‭ ‬بطولة‭ ‬مع‭ ‬أى‭ ‬ناد‭ ‬تولى‭ ‬تدريبه‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو



الإطاحة بإيهاب جلال

اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬قام‭ ‬بارتكاب‭ ‬خطأ‭ ‬بشع‭ ‬بإقالة‭ ‬إيهاب‭ ‬جلال‭ ‬أثناء‭ ‬تواجده‭ ‬فى‭ ‬طائرة‭ ‬المنتخب‭ ‬المتجهة‭ ‬وقتها‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام كوريا الجنوبية‭ ‬فى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التاريخية‭ ‬التى‭ ‬لم‭ ‬تشهدها‭ ‬الكرة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وذهب‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬روى‭ ‬فيتوريا‭ ‬دون‭ ‬أى‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬أو‭ ‬استراتيجية‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬فكر‭ ‬منظم‭ ‬لإدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطنى‭ ‬الأول‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

منتخب الناشئين مواليد 2006، فيتو

كارثة منتخب الناشئين مواليد 2006

واستكمل‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين مواليد 2006‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬محمد‭ ‬وهبة‭ ‬فى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬الجزائر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬البطاقة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬أيضًا‭ ‬تدمير‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتسريحه‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬فى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الأفريقية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وزير الرياضة يتدخل لإنقاذ المنتخبين الأول والأولمبي

السقوط المدوي لمنتخبي الشباب والناشئين، أجبر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى التدخل لإنقاذ المنتخبين الأول والأولمبي، فالأول كان مقبلا على مواجهات صعبة بدءًا من الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكان 2024 بكوت ديفوار، أما المنتخب الأولمبي فكان مقبلا على مباراتين حاسمتين أمام نظيره المنتخب الزامبي، والخسارة فيهما كانت ستقضي على أماله في التأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

فيتوريا مديرا فنيا للمنتخب الأول، فيتو

التعاقد مع فيتوريا وميكالي

عقب إخفاق منتخبي الشباب والناشئين دعى وزير الرياضة أشرف صبحي مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام لإجتماع طارئ بديوان عام الوزارة، وأجبر المجلس على ضرورة التعاقد مع مدربين أجنبيين من الأسماء الكبيرة لقيادة المنتخبين الأول والأولمبي، وتولى حازم إمام ومحمد بركات ملف التفاوض، وتوجت المفاوضات بالتعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول، والتعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة المنتخب الأولمبي.

فيتوريا يصحح المسار

ونجح البرتغالي روي فيتوريا في تصحيح مسار الفراعنة الكبار في مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، حيث حقق الفوز في جميع المباريات الأربع المتبقية له بالتصفيات، وتصدر المجموعة الرابعة وتأهل بجدارة لأمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، كما طور كثيرا من أداء الفريق وبات يقدم عروضا مقبولة أمام المنتخبات الكبيرة، كما إستطاع فيتوريا أن يحقق الفوز في أول جولتين في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 بالفوز على جيبوتي بالقاهرة وعلى سيراليون في ليبيريا، ليحقق بداية هي الأقوى لمصر في تصفيات المونديال عبر تاريخها، وتبقى تجربة الخواجة البرتغالي قيد التقييم ولن يكتب لها النجاح إلا بعد التأهل لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ميكالي يقود منتخب مصر لأولمبياد باريس، فيتو

ميكالي يقود مصر لأولمبياد باريس 2024

تجربة البرازيلي روجيرو ميكالي صادفها النجاح ونال الخواجة البرازيلي ثقة جماهير الكرة المصرية، حيث إستطاع أن يكون منتخبا أولمبيا قويا في وقت قياسي لم يتخطى ثمانية شهور، فقاد فراعنة الأولمبي للتأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، وإنتزع وصافة البطولة والميدالية الفضية بعد خسارة أمام نظيره المغربي صاحب الأرض والجمهور بهدفيم مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 ويحقق الهدف الذي جاء من أجله، إلا أن الرجل خرج في تصريحات إعلامية عقب البطولة ليؤكد أنه يطمح للمنافسة على ميدالية أولمبية في باريس، ولن يكتفي بالتمثيل المشرف.

وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2005، فيتو

مجلس علام يورط المنتخبات مجددا

في مارس الماضي وبالتحديد عقب فضيحة منتخب الشباب مواليد 2003، خرج العديد من خبراء الكرة المصرية يناشدون مجلس جمال علام بالعمل على تشكيل منتخبي الشباب والناشئين الجديدين مواليد 2005 و2008 حتى يبدأ تجهيزهما مبكرا للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025، إلا أن مجلس الجبلاية ضرب بهذه المناشادات عرض الحائط، وأخذ يسوف ويؤجل قراراته بتشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من شهر مارس الماضي، حتى شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن مجلس الجبلاية في الثالث من أكتوبر الماضي تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، وأحمد الكأس مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2008، وهي التعيينات التي أثارت جدلا في الشارع الكروي بين مؤيد لهذه الإختيارات ومعارض لها، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع شارك منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا الودية في تونس حيث أقيمت في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الماضي، وحقق الفوز في مباراة واحدة أمام الجزائر، وخسر أمام تونس، فيما تعادل أمام ليبيا والمغرب، وأثارت عروض الفريق ونتائجه حالة من الجدل.

إلا أن أغلب الخبراء حملوا مجلس إدارة اتحاد الكرة مسئولية العروض الضعيفة للفريق في بطولة شمال أفريقيا، خاصة أن المجلس هو من تأخر في تكوين منتخبي الشباب والناشئين، في حين أن المنتخبات الأربعة الأخرى وهي تونس والمغرب وليبيا تشكلت قبل عام على الأقل.