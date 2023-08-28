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رياضة

قبل إعلانها اليوم، تعرف على معايير اتحاد الكرة لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية

جمال محمد عدلي مدير
جمال محمد عدلي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإسكندرية، اجتماعا اليوم الإثنين، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة للعمل في الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009.

وكانت إدارة المدربين في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد علي، قد وضعت معايير محددة وبأسلوب علمي، يتم على أساسها اختيار جميع المدربين الذين سيعملون في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمراحلها السنية المختلفة.

 

لجنة ثلاثية تختار الأجهزة الفنية للمنتخبات

وشكل مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة ثلاثية تضم ثلاثة من أعضاء المجلس هم: حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين من أجل اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وقد إستقرت اللجنة بالفعل على الأسماء المرشحة لقيادة المنتخبات الثلاثة مواليد 2005 و2007 و2009.

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وتستعرض فيتو في السطور التالية أهم المعايير التي يجب توافرها في المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات الوطنية على النحو التالي:

 

معايير اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

مجلس الجبلاية، وحددت إدارة المدربين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، التي يرأسها الدكتور جمال محمد علي، معايير جديدة يتم بناءا عليها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، في كافة مراحلها السنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي في تصريحات خاصة لفيتو أن هناك خمسة معايير تم تحديدها بشكل علمي، يجب أن تتوفر في أي شخص يتم اختياره للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، ليس فقط في منصب المدير الفني للفريق، ولكن أيضا سيتم تطبيق تلك المعايير على كافة أعضاء الجهاز الفني للفريق، وفقا لرؤية مجلس الجبلاية.

حازم امام مع محمد بركات، فيتو

المعايير الخمسة لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية

1- معيار السمات الشخصية: وهو أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية ويملك ملكة القيادة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الأوقات الصعبة، والسيطرة على فريق العمل واللاعبين، والقدرة على تحمل المسئولية، وأن يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين وشحذ هممهم أثناء المواجهات الصعبة.

2 - معيار الخبرة كلاعب: يجب أن يكون المدرب المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، لديه رصيد من الخبرات الكروية، أى شارك في مسابقة الدوري الممتاز وشارك في البطولات الأفريقية سواء مع ناديه أو مع المنتخبات الوطنية.

3 - معيار الخبر التدريبية: يجب أن يكون المدرب المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، رصيد من الخبرات التدريبية، سواء في قطاعات الناشئين أو على مستوى الفريق الأول في دوري القسمين الأول والثاني، ولديه سيرة ذاتية تدريبية قوية سواء محليا أو عربيا.

4 - معيار الدراسات الشهادات التدريبية، يجب أن يكون المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، حاصلا على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة، مثل الرخصة A، B، والرخصة الاحترافية Pro بمعرفة اتحاد الكرة.

5 - معيار البطولات والإنجازات الشخصية: ويعني هذا المعيار أن يكون المتقدم للعمل في المنتخبات الوطنية، سبق له التتويج مع ناديه ومنتخب بلاده بالبطولات المحلية والقارية.

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