السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

هجوم صاروخي يستهدف مواقع لجيش الاحتلال في الجولان

هجوم على الجولان
هجوم على الجولان المحتلة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن صاروخين سقطا من سوريا في الجولان المحتلة استهدفت قوات جيش الاحتلال.


هجوم بقذائف صاروخية من سوريا 


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم، أنه هاجم مواقع إطلاق الصاروخين وشن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ.
وهناك تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع خارج قطاع غزة، خاصة مع زيادة حدة الاشتباكات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان.
و في هذا السياق قال  الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب متلفز اليوم السبت، إن هناك تطورا نوعيا وكميا في عمليات  حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.  

Advertisements

الخطاب الثاني لحسن نصر الله 


و أضاف نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأكد حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع  الأمين العام لحزب الله اللبناني  أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الاسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله  في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني،  أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

وتابع نصر الله:" أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".

واستطرد نصر  الله  أنه ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة وهم يخطؤون في الحساب هم يقومون بكل هذا القتل وهذا التوحش لهدف وهو ليس انتقام والهدف هو الإخضاع ليس إخضاع أهل غزة فقط بل إخضاع شعب فلسطين وهدفه أن يقول إن كلفة المقاومة غالية وعليكم أن تتخلوا عنها.
قال الأمين العالم لحزب الله اللبناني،  حسن نصر الله، إنه  لا يوجد داعم لإسرائيل في الوقت الراهن إلا الولايات المتحدة الأمريكية وتبيعتها بريطانيا.

 

نصر الله  يتهم أمريكا بإدارة الحرب في غزة 


وأضاف حسن نصر الله أن  الفلسطينيين ينتظرون موقف عربي موحد لمواجهة العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة في غزة، مطالبا بتركيز الضغط على واشنطن
 

txt

متحدث جيش الاحتلال يقر بالهزيمة: أنفاق حماس محكمة وعملية إعادة الأسرى معقدة

txt

جيش الاحتلال: إصابة ضابطين و4 جنود بجروح خطرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سوريا جيش الاحتلال الجولان حسن نصر الله غزة حزب الله طائرات مسيرة

مواد متعلقة

متحدث جيش الاحتلال يقر بالهزيمة: أنفاق حماس محكمة وعملية إعادة الأسرى معقدة

جيش الاحتلال: إصابة ضابطين و4 جنود بجروح خطرة

جيش الاحتلال يزعم سيطرته على قاعدة بدر المعقل العسكري المركزي لكتائب القسام

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عن أي عمل على أراضيه

الأكثر قراءة

طلب غريب من رئيس وزراء إسرائيل لزعماء الدول العربية

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

أسعار السكر مساء اليوم السبت

تعرف على سبب مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة

الجيش الإسرائيلي يحذر المواطنين: اخرجوا من تطبيق واتساب الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى أحقية الطرف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية