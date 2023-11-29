الإجراءات المتبعة حال تخلف حقيبة السفر في المطار

ناشدت مصر للطيران المسافر حال عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو في حالة تناولها بشكل سيئ، إتباع الإرشادات التالية:

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون / الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.



تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).

تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت).

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التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

وفي حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن لركاب مصر للطيران الإطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعتهم المفقودة فقط عن طريق الرابط التالي والخاص بنظام الـ Worldtracer وذلك بإدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة.

وفي سياق آخر أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن فتح باب التسجيل لتدريب الخريجين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لـ مصر للطيران لمدة ستة أيام اعتبارا من السبت 25 نوفمبر وحتى الخميس 30 نوفمبر 2023 لمجال السياحة - صالات الترانزيت.

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

أماكن التدريب المتاحة:

التدريب العملي في مجال السياحة في صالات الترانزيت بمطار القاهرة - لجميع التخصصات النظرية ( لغات - آداب - سياحة -....)

مدة التدريب شهر واحد قابلة للتجديد

الشروط:

المطلوب ذكور فقط

-السن لا يزيد على 30 سنة

-يشترط الإقامة في محافظات القاهرة الكبرى

-المؤهل المطلوب ثانوية عامة لغات + مؤهل عالي مناسب أو مؤهل عالي لغات

-إجادة اللغة الإنجليزية

-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

-اجتياز المقابلة الشخصية

-التدريب قد يكون بنظام النوبات

-التسجيل إلكتروني فقط ولن تقبل أي طلبات يدوية

-تكلفة التدريب 1000 جنيه في الشهر

الأوراق المطلوبة:

-4 صور شخصية مع الاسم رباعي مطبوع من الإستوديو

-4 صور للبطاقة الشخصية

-صورة من شهادة التخرج - والأصل للاطلاع

-شهادة الثانوية العامة اللغات في حالة المؤهل العالي ليس لغات

سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية - CV