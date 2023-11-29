الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الإجراءات المتبعة حال تخلف حقيبة السفر في المطار

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

ناشدت مصر للطيران المسافر حال عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو في حالة تناولها بشكل سيئ، إتباع الإرشادات التالية:

 

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون / الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.


تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).
تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت).

Advertisements


التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

وفي حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن لركاب مصر للطيران الإطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعتهم المفقودة فقط عن طريق الرابط التالي والخاص بنظام الـ Worldtracer وذلك بإدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة.

وفي سياق آخر أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن فتح باب التسجيل لتدريب الخريجين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لـ مصر للطيران لمدة ستة أيام اعتبارا من السبت 25 نوفمبر وحتى الخميس 30 نوفمبر 2023 لمجال السياحة - صالات الترانزيت.

 

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

أماكن التدريب المتاحة:
التدريب العملي في مجال السياحة في صالات الترانزيت بمطار القاهرة - لجميع التخصصات النظرية ( لغات - آداب - سياحة -....)

مدة التدريب شهر واحد قابلة للتجديد

 

الشروط:
المطلوب ذكور فقط
-السن لا يزيد على 30 سنة
-يشترط الإقامة في محافظات القاهرة الكبرى
-المؤهل المطلوب ثانوية عامة لغات + مؤهل عالي مناسب أو مؤهل عالي لغات 
-إجادة اللغة الإنجليزية
-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي
-اجتياز المقابلة الشخصية
-التدريب قد يكون بنظام النوبات
-التسجيل إلكتروني فقط ولن تقبل أي طلبات يدوية
-تكلفة التدريب 1000 جنيه في الشهر

الأوراق المطلوبة:
-4 صور شخصية مع الاسم رباعي مطبوع من الإستوديو
-4 صور للبطاقة الشخصية
-صورة من شهادة التخرج - والأصل للاطلاع
-شهادة الثانوية العامة اللغات في حالة المؤهل العالي ليس لغات
سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية - CV

 

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران

وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر للطيران مجال السياحة مصر للطيران للتدريب مطار القاهرة التدريب العملي أرقام الهواتف

مواد متعلقة

مطار سفنكس الدولي يستقبل تدريب عملي لطلاب المعهد الأمني للتنمية البشرية

أكاديمية علوم الطيران تستقبل رئيس جمعية خليجيون في حب مصر

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران

الأكثر قراءة

مسؤولون أمريكيون يحذرون إسرائيل: تعلموا الدروس من معارك شمال غزة

إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس لزيارة قطاع غزة

هجوم على سيلينا جوميز بسبب حضورها فرح صديقها الإسرائيلي (فيديو)

وصفة رذاذ الحليب لشعر أملس وناعم كالحرير

مختار مختار لـ كولر بعد لقطة مباراة سموحة: اسكت وما تردش على الجمهور

جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفيات في جنين (فيديو)

ارتفاع سعر السكر لـ 60 جنيها، وهذه أسعار بدائله في الأسواق

خطة وزارة النقل تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز بدلا من السولار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

كلبة تخطف الأنظار في الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى بغزة، ما قصتها؟ (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية