وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران

شهد مقر وزارة العمل اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الوزارة، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية -قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني.

العمالة الوطنية بالخارج

ويمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، وعن "الشركة"، السيد أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضًا عن السيد الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

وبحسب بيان صحفي اليوم، يأتي البروتوكول بين" الوزارة" و"الشركة"، بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، ولديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة، خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج.

شركة مصر للطيران

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من شركة مصر للطيران: المهندسة نشوة شبل مدير عام مكاتب البيع، والمهندسة هبة ممتاز مدير عام التخطيط وأبحاث السوق، ومحمود عصمت مدير عام السياحة،ومحمد عبد الحميد مدير السياحة الدينية.

كما حضر من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم..

وأعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.