أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن فتح باب التسجيل لتدريب الخريجين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لـ مصر للطيران لمدة ستة أيام اعتبارا من السبت 25 نوفمبر وحتى الخميس 30 نوفمبر 2023 لمجال السياحة - صالات الترانزيت.

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

أماكن التدريب المتاحة:

التدريب العملي في مجال السياحة في صالات الترانزيت بمطار القاهرة - لجميع التخصصات النظرية ( لغات - آداب - سياحة -....)

مدة التدريب شهر واحد قابلة للتجديد

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الشروط:

المطلوب ذكور فقط

-السن لا يزيد عن 30 سنة

-يشترط الإقامة في محافظات القاهرة الكبرى

-المؤهل المطلوب ثانوية عامة لغات + مؤهل عالي مناسب أو مؤهل عالي لغات

-إجادة اللغة الإنجليزية

-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

-اجتياز المقابلة الشخصية

-التدريب قد يكون بنظام النوبات

-التسجيل الكتروني فقط ولن تقبل أي طلبات يدوية

-تكلفة التدريب 1000 جنيه في الشهر

الأوراق المطلوبة:

-4 صور شخصية مع الاسم رباعي مطبوع من الإستوديو

-4 صور للبطاقة الشخصية

-صورة من شهادة التخرج - والأصل للاطلاع

-شهادة الثانوية العامة اللغات في حالة المؤهل العالي ليس لغات

سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية - CV

للتسجيل من هنا



وفي سياق آخر، نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "إيازا" لجهاز الطيران التمثيلي: A320 (neo /ceo).

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

كما أثنى وفد الوكالة على ما تلقاه من دعم وتوفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.

الجدير بالذكر أن الجهاز يوفر التدريب للسادة الطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من السادة مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي.