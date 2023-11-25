السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

تنظيم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية بطب طنطا

بكليتي الطب وطب الأسنان
بكليتي الطب وطب الأسنان بجامعة طنطا: تنظيم ندوتين للتوعية

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوتين تثقيفيتين بكليتي الطب وطب الأسنان بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة".

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا.

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تناولت الندوتان أهمية مشاركة طلاب الجامعة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية،  والتوعية  بأهمية  مشاركتهم الإيجابية في إبداء آرائهم، وتأثير ذلك على البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة المصرية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لوطنهم، وأن يقوم طلاب الجامعة بدورهم في تحمل المسؤولية سفراءً للتنوير والتوعية المجتمعية مع أسرهم في التعريف بأهمية المشاركة وممارسة الحقوق الدستورية في انتخابات الرئاسة المقبلة.

 

حاضر بالندوتين، الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية السابق، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي.

شهدت الندوتان حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين وهيئة التمريض بالكليتين.

 

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