بهدف قاتل، مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، خطف باريس سان جيرمان الفرنسي، هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة من فريق باريس سان جيرمان الذي حاول استغلال عاملي الأرض والجمهور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة، بعدما أرسل عثمان ديمبلي عرضية من جهة اليمين حاول لي كانج إين تسديدها من لمسة واحدة ولكن شتتها الدفاع.

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وفي الدقيقة الرابعة، سدد فابيان رويز كرة من داخل منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة التاسعة، انطلق أشرف حكيمي بالكرة على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة إلى كيليان مبابي أمام المرمى الذي سددها بالكعب ولكن تصدى لها نيك بوب بقدمه.

وفي الدقيقة 24، نجح فريق نيوكاسل يونايتد في إحراز هدف عكس سير اللقاء، عن طريق أليكساندر إيزاك الذي تابع تسديدة من ميجيل ألميرون من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس دوناروما ليتابعها إيزاك بتسديدة في الشباك.

وجاء هدف التعادل لباريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي من نقطة الجزاء بعد تسديده للكرة في منتصف المرمى في الدقيقة 8+90.

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ووصل نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط بالتساوي مع ميلان الإيطالي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

لعب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بتشكيل ضم كلا من: دوناروما، حكيمي، لوكاس هرنانديز، سكرينيار، دانيلو بيريرا، أوجارتي، رويز، لي كانج إن، عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل نيوكاسل أمام باريس سان جيرمان

فيما لعب نيوكاسل يونايتد بتشكيل ضم كلًّا من: بوب، لاسيلس، تريبيير، شار، جويلينتون، جوردون، برونو جيمارايش، ليفرامنتو، ميلي، ألميرون، جوردون، ألكسندر إيزاك.



يذكر أن بوروسيا دورتموند يتصدر المجموعة السابعة قبل مباريات الجولة الخامسة برصيد 7 نقاط، خلفه بي إس جي 6 نقاط، ثم ميلان 5 نقاط، ويتذيل نيوكاسل الترتيب ب 4 نقاط.

ويسعى باريس سان جيرمان للثأر من خسارته على ملعب "سانت جيمس بارك" والتي حسمها نيوكاسل يونايتد لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

غيابات باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

اختار لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة نيوكاسل والتي شهدت غياب كل من كيلور نافاس، برسنيل كيمييمبي، نونو مينديز، وارن زاير إيمري وماركينيوس بسبب إصابات مختلفة.



وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، قد انتهت بفوز عريض لنيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في إنجلترا.

قائمة باريس سان جيرمان

ضمت قائمة باريس سان جيرمان كلًّا من: أشرف حكيمي، أوجارتي، فابيان رويز، مبابي، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، لوتيلييه، سكرينيار، تيناس، دوناروما، جونزالو راموس.