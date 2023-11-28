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رياضة

دوري أبطال أوروبا، مبابي يقود باريس سان جيرمان في موقعة نيوكاسل

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

 تشكيل باريس سان جيرمان 

دوناروما، حكيمي، لوكاس هرنانديز، سكرينيار، دانيلو بيريرا، أوجارتي، رويز، لي كانج إن، عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل نيوكاسل 

 بوب، لاسيلس، تريبيير، شار، جويلينتون، جوردون، برونو جيمارايش، ليفرامنتو، ميلي، ألميرون، جوردون، ألكسندر إيزاك.


يذكر أن بوروسيا دورتموند، يتصدر المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، خلفه بي إس جي 6 نقاط، ثم ميلان 5 نقاط، ويتذيل نيوكاسل الترتيب ب 4 نقاط.

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ويسعى باريس سان جيرمان للثأر من خسارته على ملعب "سانت جيمس بارك" والتي حسمها  نيوكاسل يونايتد لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد 


وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد  في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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