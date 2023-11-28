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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يسقط أمام سموحة.. الأحمر يحسم قمة اليد.. بيراميدز يتخطى الإسماعيلي

مباراة الأهلي وسموحة،
مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

 

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام سموحة 

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

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وفي الدقيقة السادسة أرسل محمد مجدي أفشة كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم فؤاد بتسديدة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.

وفي الدقيقة 12، أطلق حسين فيصل لاعب سموحة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 22، مرر أفشة كرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يسارية ولكن كرته علت العارضة.

بعدها تعددت فرص الاهلي ليفشل في هز شباك الفريق السكندري وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

 

بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي 

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 17 من المباراة، وتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وأحرز فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 85.

 

الزمالك يعلن قائمة مباراة فيوتشر 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

الأهلي يهزم الزمالك في قمة دوري كرة اليد 

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، فوزا هاما على الزمالك بنتيجة (25-24)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ختام منافسات الدور الأول من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/ 2024.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (13-11).

 

أول قرار من مارسيل كولر للاعبي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة 

تعادل النادي الأهلي أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب، في الجولة السابعة من بطولة الدوري، ليتعادل المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي.

قرر مارسيل كولر إعطاء لاعبي الأهلي راحة غدًا من التدريبات، ومن ثم يخوض  الفريق مرانا خفيفا صباح الخميس.

وتطير بعثة الأهلي إلي تنزانيا الثالثة عصر الخميس، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز السبت القادم

 

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