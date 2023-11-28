الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

غزل المحلة ينهي استعداداته لمواجهة المقاصة بدوري المحترفين

فريق غزل المحلة لكرة
فريق غزل المحلة لكرة القدم، فيتو

غزل المحلة، أنهى الفريق الأول بنادي غزل المحلة استعداداته لمواجهة مصر للمقاصة غدا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، وخاض الفريق تدريبه الأخير على ملعب الأسيوطي سبورت والذي ستقام عليه مباراة الغد. 

ويأمل الكابتن حسام عبد العال - المدير الفني لغزل المحلة لتحقيق الفوز ومواصلة البداية القوية له مع الفريق المحلاوي.

قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاصة

أعلن حسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة في دوري المحترفين المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة العاشرة. 

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وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

وكان حسام عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة قد قرر في وقت سابق بدء التدريبات مباشرة عقب انتهاء مواجهة الكأس أمام سبورتنج كاسل للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة. 

وحقق فريق غزل المحلة الفوز بركلات الترجيح على فريق سبورتنج كاسل، المباراة التي أقيمت في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

وعلي صعيد اخر فاز بتروجت على النصر للتعدين بثنائية مقابل هدف في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 20 فريقا.

أحرز ثنائية بتروجت أحمد رضا، وإسماعيل بامبا في الشوط الأول فيما سجل للتعدين الهدف الوحيد في احداث الشوط الثاني، ليرفع بتروجت رصيده للنقطة 20 ويتصدر قمة ترتيب دوري المحترفين مؤقتا. 

 

وجاءت مواعيد الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين بعد إجراء تعديلات علي مباريات الجولة بسبب مباريات تمهيدي كأس مصر كالتالي 

مواعيد الجولة العاشرة لدوري المحترفين 

النصر للتعدين ضد بتروجت 1-2 (انتهت) 

أبوقير ضد بروكسي.. الثلاثاء 2:30 عصرا 

لافيينا ضد الاتصالات.. الثلاثاء 2:30 عصرا 

السكة الحديد ضد النجوم.. الأربعاء 2:30 عصرا

القناة ضد أسوان.. الأربعاء 2:30 عصرا

بترول أسيوط ضد مكادي.. الأربعاء 2:30 عصرا

مصر المقاصة ضد غزل المحلة  .. الأربعاء 2:30 عصرا

طنطا ضد جمهورية شبين.. الأربعاء 2:30 عصرا

راية ضد حرس الحدود.. الأربعاء 5:00 مساء

وادي دجلة ضد دكرنس.. الخميس 2:30 عصرا 

وشهدت الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين "دوري القسم الثاني أ، إحراز 32 هدفا.

وتشهد منافسات دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” منافسة قوية بعد انتهاء الجولة التاسعة بمشاركة 20 فريقا.

ويتواجد 4 فرق في قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة بعد انتهاء الجولة التاسعة وهم حرس الحدود ووادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة 

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا اف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

 بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

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