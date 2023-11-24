غزل المحلة يبدأ الاستعدادات لمواجهة مصر المقاصة عقب انتهاء مباراة الكأس

بدأ الفريق الأول بنادي غزل المحلة تدريباته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقرر حسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة بدء التدريبات مباشرة عقب انتهاء مواجهة الكأس أمام سبورتنج كاسل للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، على أن يتدرب الفريق بشكل كامل غدًا.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز بركلات الترجيح على فريق سبورتنج كاسل، المباراة التي أقيمت في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

نتائج مباريات اليوم الجمعة في تمهيدي كأس مصر

النجوم 1/1 المرج وفوز النجوم بركلات الترجيح

الاتصالات يفوز 4-1 على اسكو

طنطا يفوز 4-3 على سمنود

جمهورية شبين يفوز 1-0 على شباب سمنود

غزل المحلة 1-1 سبورتنج كاسل وتأهل المحلة بركلات الترجيح

دكرنس يفوز 2-1 على بني عبيد

بروكسي يفوز 2-1 على إسكندرية للبترول

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حرس الحدود يخسر أمام دلفي بهدف نظيف

أبوقير للأسمدة 1-1 الحمام وتأهل أبوقير بركلات الترجيح

لافيينا 1-1 نجوم مصر وتأهل لافيينا بركلات الترجيح

بترول أسيوط يفوز 2-0 علي شباب مغاغة

مكادي يفوز 2-0 علي أسوان

نتائج مباريات الخميس في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

بتروجيت تفوز 5-0 على حلوان العام

السكة الحديد تفوز 3-0 على هليوبوليس

الترسانة تفوز بهدف على العبور

ايسترن يفوز 2-1 على تيم إف سي

النصر يفوز 2-1 على الشرطة

الالومنيوم تفوز 2-0 على التعدين

انسحاب كفر الشيخ أمام المنصورة

المنيا تفوز بركلات الترجيح على توت عنخ آمون

ديروط يفوز بركلات الترجيح على الأسمنت

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا لينضموا إلى 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة.

وأقيم الأربعاء ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

نتائج مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.