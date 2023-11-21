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رياضة

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة التاسعة، 4 أندية تتنافس على الصدارة

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين

دوري المحترفين، تشهد منافسات دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” منافسة قوية بعد انتهاء الجولة التاسعة بمشاركة 20 فريقا.

 

وتتواجد 4 فرق في قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، بعد انتهاء الجولة التاسعة وهي حرس الحدود ووادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة.

 

ترتيب دوري المحترفين 

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجيت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا اف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

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جدول ترتيب دوري المحترفين 

وأسدل الستار اليوم الثلاثاء، علي مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

 

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين 

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية 

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط 

دكرنس 1-1 طنطا 

النجوم 1-2 وادي دجلة 

مكادي 2-1 القناة 

 

 

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين


وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين
طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

نظام دوري المحترفين


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

نتائج مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين

مكادي يفوز على القناة 2-1 في دوري المحترفين

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