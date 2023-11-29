أسباب استمرار صعود مؤشرات البورصة.. وخبراء: السوق المصري يستهدف 27000 نقطة والتخارج من الشركات الحكومية ساهم في دفع التداولات للارتفاع

اختتمت البورصة المصرية أداء مؤشراتها اليوم خلال حركة التعاملات بخسارة رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة.

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خبيرة: استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية لهذا السبب ونستهدف 27000 نقطة

قالت ماجي سليم خبيرة أسواق المال: ما زال التضخم في مستوياته المرتفعة مع ارتفاع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، ليشهد المؤشر الرئيسي ثبات نسبي أعلى مستوى الـ 25300 نقطة.

وأضاف لــ “فيتو": "نجد أن المؤشر يستهدف مستوى الـ 25700 – 27000 نقطة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط منطقة الـ 28000 نقطة، على أن يكون الدعم عند الـ 24400-23700 نقطة مع مراقبة مستمرة لمستوى الـ 23300 نقطة والذي حال اختباره والثبات أدناه يعتبر مستوى إيقاف للمتاجرات.

تداولات جلسة الإثنين

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73% عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7549 نقطة.

خبيرة أسواق مال: التخارج من الشركات الحكومية دفع مؤشرات البورصة المصرية للصعود

وأضافت ماجى سليم خبيرة أسواق المال: يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى اتجاه صاعد محققا مستهدفات مرتفعة خلال الربع الأخير من 2023، بدعم من برنامج تخارج الدولة من الشركات الحكومية وفتح الباب أمام استثمارات خارجية، دفعت بحزمة من الأخبار المالية وإعادة التقييم للشركات وقد انعكس بالإيجاب على حركة التداول بالسوق المصرى.

خبير أسواق مال يكشف سبب صعود مؤشر الشركات الصغيرة على حساب EGX30

ومن جانبه قال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لــ “فيتو”: المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يستهدف مستوى الـ 25700 – 26000 نقطة على المدى القصير، مشيرا إلى وجود قوة شرائية قوية واضحة فى مؤشر الشركات الصغيرة اليوم بحركة التعاملات.

وأضاف عبدالحليم: من المهم المراقبة المستمرة لمستوى الـ 23300 نقطة والذي حال اختباره والثبات أدناه يعتبر مستوى إيقاف للمتاجرات، مشيرا إلى صعود ايجى اكس 70 على حساب ايجى إكس 30 بحركة تعاملات اليوم.

تداولات جلسة بداية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

تفاصيل فى تداولات نهاية الأسبوع الماضى

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

ماذا حدث لرأس المال السوقى فى حركة تداولات الأربعاء ؟

وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

هل ارتفعت تداولات منتصف الأسبوع ؟

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 29577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 7244 نقطة.