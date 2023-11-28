القبض على عاطلين متهمين بتهديد الطالبات بسلاح أبيض أمام مدرسة في كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطلين لتهديدهما الطالبات بسلاح أبيض وإتيان حركات استعراضية أمام مدرسة بكفر الشيخ.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تابعت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخص يستقل مركبة "توك توك" بحركات استعراضية حاملًا سلاحا أبيض أمام إحدى مدارس "الفتيات" بدائرة مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ، وسقوط إحداهن على الأرض عقب اقتراب مركبة "التوك توك" منها.



Advertisements

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيماين بكفر الشيخ).وبحوزتهما السلاح المستخدم "سكين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على سبيل المزاح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ