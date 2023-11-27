الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب توك توك في بني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر - بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر - بني سويف مما أسفر عن 7 أشخاص بينهم 5 سيدات وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد معوض كمال 30 سنة، سائق مصابًا باشتباه كسر بالقدمين، ونجلاء فتحي محمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري نادية محمد حسن 50 سنة، وعزة كمال عبد المقصود 45 سنة، ودعاء عبد الحميد نظيم 30 سنة، وسوسن محمد عبد الوهاب 40 سنة، وعبد الحميد نظيم محمد 58 سنة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

محافظ بني سويف يعقد حوارًا مجتمعيًا مع أهالي إهناسيا حول احتياجاتهم ومطالبهم

تحوّل الفرح لمأتم، مصرع شاب أسفل عجلات قطار يوم زفاف شقيقه ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

تحوّل الفرح لمأتم، مصرع شاب أسفل عجلات قطار يوم زفاف شقيقه ببني سويف

محافظ بني سويف يعقد حوارًا مجتمعيًا مع أهالي إهناسيا حول احتياجاتهم ومطالبهم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى ببني سويف

تحصين 10 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروع الدواجن ومنافذ بيع شرق النيل

أين حقوق غير المخالفين؟

تضم الجزئية والأسرة والتوثيق، افتتاح مجمع محاكم ببا ببني سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ساويرس يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل بسبب عنف جيش الاحتلال في الضفة

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل الجولة السابعة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

125 مليون دولار حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى العراق خلال 2022

أسعار السيراميك اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان إسرائيلي بالضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية