إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب توك توك في بني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر - بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر - بني سويف مما أسفر عن 7 أشخاص بينهم 5 سيدات وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد معوض كمال 30 سنة، سائق مصابًا باشتباه كسر بالقدمين، ونجلاء فتحي محمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري نادية محمد حسن 50 سنة، وعزة كمال عبد المقصود 45 سنة، ودعاء عبد الحميد نظيم 30 سنة، وسوسن محمد عبد الوهاب 40 سنة، وعبد الحميد نظيم محمد 58 سنة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.