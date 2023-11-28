عودة حركة المترو لطبيعتها بالخط الأول بعد توقفها ربع ساعة

انتظمت حركة مترو الأنفاق على الخط الأول “المرج - حلوان” بعد توقفها لربع ساعة بمحطة مترو الشهداء، بسبب سقوط فتاة فى العشرين من عمرها أمام المترو ووفاتها

وقد تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بلاغا يفيد بمصرع فتاة أسفل عجلات مترو محطة الشهداء اتجاه حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين من الخلال التحريات أن الفتاة 20 عاما ألقت بنفسها أسفل المترو بمحطة الشهداء اتجاه حلوان، مما أسفر عن مصرعها، وتم رفع الجثة واستئناف حركة مترو الأنفاق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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