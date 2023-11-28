حملة السيسي تستعرض رؤية المرشح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

استعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رؤية المرشح السياسية والاقتصادية والاجتماعية وملفات حقوق الإنسان وتمكين الشباب والمرأة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الحملة، أنه في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، للتواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث، اليوم، الثلاثاء.

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وغرض رئيس الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي، آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبلة.

وفي السياق عقدت الجاليات المصرية بالخارج عدد من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية وإعلان التأييد والدعم للمرشح وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

-نظمت الجالية المصرية في أمريكا مؤتمر جماهيري حاشد، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصريه فى الساحل الشرقى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر.

- كما نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأييدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.