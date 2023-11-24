افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

افتتحت دولة اليابان اطول ناطحة سحاب وهي برج MoriJP الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا، ويقع في مجمع مباني Azabudai Hills وسط طوكيو بجوار السفارة الروسية.



أطول ناطحة سحاب في اليابان



وتحدث ممثلو شركة "Mori Buildings Company" إن مفهوم مجمع "Azabudai Hills" هو إنشاء "ساحة مدينة محاطة بالخضرة، تربط شخص بآخر، وهي كقرية حضرية حديثة".

واستغرق تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ مساحتها الإجمالية للمجمع 8.1 هكتارا، 35 عاما.

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ويتكون المجمع من عدة مباني، أطولها برج "MoriJP" الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا والمكون من 64 طابقا. ومن المتوقع أن يستقبل المجمع بأكمله بكل محلاتها التجارية والمعارض والمطاعم والمقاهي 30 مليون ضيف سنويا. تتيح البانوراما الشاملة في الطابقين 34 و52 للمبنى رؤية مدينة طوكيو بكل معالمها السياحية.

ويتجلى مفهوم المدينة الخضراء في أرقام محددة: بمساحة إجمالية قدرها 8.1 هكتار للمجمع، 2.4 هكتار تحتلها المساحات الخضراء وحدائق السطح والعشب والشجيرات ومساحة منتزه تبلغ 6 آلاف متر مربع في وسط المدينة المعقد. وتسمح 320 نوعا من النباتات المزروعة هنا بالاستمتاع بالطبيعة في وسط المدينة خلال الفصول الأربعة.

