الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

طارق مجدي حكما للقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري الممتاز

الحكم طارق مجدي،
الحكم طارق مجدي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة فيوتشر ضد الزمالك، المحدد لها غدا الأربعاء ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز على النحو التالي: 

حكام مباراة الزمالك ضد فيوتشر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء الغد بـالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة الغد وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.

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ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر. 

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق اليوم عقب المران ثم الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فيوتشر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فيوتشر غدا الأربعاء  على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر 

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام غدا الأربعاء  في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

 

ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة. 

ومن ناحيته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

وقدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة،  وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

تصريحات معتمد جمال 

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الحمد لله على المكسب، وحققنا هدفنا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وتابع قائلا: "كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية  الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف معتمد جمال: "فريق أبوسليم قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي، مما أدى لصعوبة المباراة، وقمت بتغيير طريقة اللعب بين الشوطين وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

وتابع: "بعد تأخر الزمالك في التسجيل دفعت بناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود أوباما لاعب حر، وتمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز".

وقال معتمد جمال: "المباراة كانت جيدة بشكل عام، رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق كان غرضها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر منسي ولكني فضلت عدم البدء بهم لعدم الضغط عليهم".

وتابع: "محمود عبد الرازق " شيكابالا" لاعب كبير وأي مباراة شارك فيها قدم إضافة كبيرة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلا: "نحاول دائما علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمى وغيرها".

 

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