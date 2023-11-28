الحماية المدنية تبحث عن العالقين أسفل أنقاض عقار بولاق المنهار

يواصل قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة البحث عن العالقين أسفل أنقاض عقار بولاق أبو العلا المنهار فيما تمركزت 3 سيارات إسعاف في موقع الحادث لتقديم الإسعافات اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقي منه، وتم استخراج طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج، وجار البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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