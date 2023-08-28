"رجال الأعمال المصريين الأفارقة" تستعد لإطلاق معرض وملتقى سيراميكا اكسبو

تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، EABA ، تحت رئاسة الدكتور يسري الشرقاوي ووفقا لتوجهات الدولة المصرية بضرورة زيادة الصادرات وذلك لإطلاق فعاليات معرض وملتقى Cermica Expo، والذي سيقام في دورته الثانية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023 في قاعات المؤتمرات بمدينة نصر والمعرض يستهدف الترويج وزيادة الصادرات المصرية من منتجات مواد البناء الاكثر طلبا الآن في قارة افريقيا ويخدم قطاعا عريضا من مصنعي السيراميك والبورسلين والرخام والأدوات الصحية ومواد البناء.

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فعاليات معرض وملتقى Cermica Expo

يتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من ٢٠٠ رجل أعمال ومستورد من خارج مصر تم تأكيد حضورهم، بالإضافة إلى ممثلين عن أكبر المشروعات من 25 دولة مختلفة، ويهدف المعرض إلى تعزيز الروابط التجارية بين أسواق البناء والتشييد والوكلاء في مناطق أفريقيا والدول العربية.، كذلك لزيادة الصادرات المصرية وفتح الاسواق المختلفة

وسيشمل المعرض لقاءات ثنائية ومؤتمر يتحدث فيه نخبة متميزة من رجال التشييد والبناء والخبراء وتم توجيه الدعوة لكافة سفراء الدول الأفريقية والأجنبية للمشاركة والحضور، كما سيعقد جلسات خاصة ثنائية بعد الجلسات الافتتاحية تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز العلاقات التجارية وهناك أيضًا جلسة نقاشية مع كبار رجال الأعمال حول "مستقبل قطاع مواد البناء في ظل تفعيل اتفاقية "التجارة البينية الأفريقية" كما ان هناك ورش فنية لتدريب الحرفيين والمهنيين علي احدث التكنولوجيا الاسبانية والاوروبية علي بعض الاعمال الفنية والتركيبات المهنية جدا علي مدار ٣ ايام بهدف الاطلاع التقني وزيادة معدل الكفاءة الفنية

ومن جانبه ذكر الدكتور يسري الشرقاوي: "إن معرض وملتقى Cermica Expo يعتبر فرصة مميزة لدعم الصادرات ولجذب الاستثمارات البينية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مختلف الدول المشاركة ونحن نهدف كجمعية ومنظمة اعمال فاعله علي توفير بيئة تجارية تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قطاع صناعة مواد البناء."

ويُعد الملتقى والمعرض منصة رئيسية لتوطيد الروابط التجارية وزيادة الصادرات في الأسواق الإفريقية والعربية، ومن المتوقع أن تصل قيمة الأعمال المُنجزة خلال هذا المعرض إلى ما بين 30 إلى 50مليون دولار.

كما ان ابرز المشاركين من دول متعددة مثل الأردن، السعودية، السنغال، العراق، المغرب، كينيا، أوغندا، تونس، جيبوتي، روسيا، رواندا، زامبيا، عمان، فلسطين، لبنان، الجزائر، غانا، إسبانيا، وفرنسا.

ويعد هذا التجمع للمصنعين في مجال مواد البناء والمتنوع للدول يحقق جزء من رؤية مصر لزيادة الصادرات غير البترولية، وربما يكون نواة ايضا لفتح الافاق للنظر علي اسواق تكتل البريكس في ذات المجال وهذا يجب ان يكون توجه الجميع كلا في مجاله خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، كما يقدم معرض وملتقى Ceramica منصة مثالية للاستثمار في فرص الصادرات المتعاظمة.