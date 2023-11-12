الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

التنسيقية تنظم صالونًا حول مخرجات قمة الرياض

التنسيقية،فيتو
التنسيقية،فيتو

التنسيقية، تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.. كيف يؤثر الصوت العربي الإسلامي على حرب غزة؟». 

محاور الصالون 

ويناقش صالون  التنسيقية ، مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتأثيرها على مجريات الحرب في غزة، وكيف ينظر الجانب الإسرائيلي لمواقف الدول العربية والإسلامية؟.

تحركات البرلمان المصرى

وتتطرق المناقشات، إلى متى يتوقف العدوان على غزة، وأبرز تحركات البرلمان المصري فيما يتعلق بدعم الفلسطينيين في غزة، وكذلك طريقة تعامل البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية مع المذابح الصهيونية في غزة، والخلل الحاصل في مبادئ حقوق الإنسان وتوظيفها لصالح القوى الدولية. 

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المشاركون بالصالون 

ويدير الحوار خلال الصالون، مصطفي كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني.

آخر التطورات فى العدوان على غزة

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت  صالونا لمناقشة آخر التطورات فى العدوان على غزة. تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين»، حيث اكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن آلية الدعاية الإسرائيلية تقوم على منظومة متكاملة من الأدوات التي تستخدم لتوجيه الرأي العام، موضحا أن توجيه الرأي العام صناعة نجحت فيها إسرائيل، عن طريق الأكاذيب مثلما حدث في رواية قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء والتي تم كشف كذبهم فيها.

وأضاف أن المخطط الإسرائيلي أصبح واضحًا، من محاولات استغلال ما حدث يوم 7 أكتوبر لتهجير سكان غزة إلى مصر وسكان الضفة الغربية إلى الأردن، مضيفًا أن توجيه الرأي العام صناعة يجيدها من يمتلك أدواتها وإسرائيل تجيد أدواتها بشكل كبير، كما أنها استغلت حالة الانقسام داخل الأراضي الفلسطينية، فحماس تسيطر على غزة والحكومة الفلسطينية تسيطر على الضفة الغربية وهو ما سهل على الإسرائيليين مهمتهم.

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التنسيقية القمة العربية غزة البرلمان المصري العدوان الإسرائيلي

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