مباراة الأهلي وسموحة، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة هامة أمام سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

وأعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل فريقه في مباراة الأهلي وسموحة والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور

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خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، صلاح محسن

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة هامة يسعى خلالها الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة بطولة المصري.

الأهلى يبحث عن الفوز على سموحة والابتعاد بالصدارة

يدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سموحة السكندرى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط 13 جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي أمام سموحة

وتنقل مباراة الأهلي ضد سموحة على قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز بث مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري بث مباشر عبر الرابط .

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.