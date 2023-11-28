الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلى أمام سموحة، ثنائيات الأحمر بالدوري الموسم الحالي

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلى أمام سموحة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

 

ثنائيات لاعبى الأهلى بالدوري الموسم الحالي

1-سجل بيرسي تاو ثنائية في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

2- أحرز بيرسى تاو ثنائية في شباك فريق الأسماعيلى في لقاء الجولة الثالثة بالدوري.

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الأهلى يبحث عن الفوز على سموحة والابتعاد بالصدارة

 يدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سموحة السكندرى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط 13 جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.

 

سموحة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

 وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سموحة السكندرى بقيادة مدربه أحمد سامى مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات حيث فاز فى مباراتين وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهم وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

 وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى وسموحة الى حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو”  ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.

 

قائمة سموحة لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسين تيمور.

خط الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد، محمد مصطفى، طارق علاء، حمدي علاء، عبد اللطيف بن قسو.

خط الوسط: أحمد خالد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبوبكر ليادي، عمرو قلاوة، محمد سعيد مكرونة.

 

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في  8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

 

4 مواجهات الأهلى وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة،4 مرات في بطولة كأس مصر  حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل  الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

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