الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي غزة، وتؤكد: أغلبهم نساء وأطفال

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن الحالة الصحية للمصابين من غزة الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية.

 

وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية أن أغلب المصابين من الأطفال تحت سن 18 عاما، مؤكدا أن  نسبة الجرحى من النساء نحو 43%.

أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح

 

وأكد وزير الصحة أن الوزارة خصصت أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع غزة إلى مصر

 

وأوضح تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى.

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أحدث البروتوكولات العلاجية

 

وأشار وزير الصحة إلى أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان اجتماعا مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى بلجيكا، لبحث سبل دعم أهالي غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية لهم، وذلك عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس» من مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهالي الأطفال المبتسرين الفلسطينيين يشكرون الرئيس السيسي

 

جدير بالذكر انه توجه أهالي الأطفال المبتسرين الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الاستجابة إلي مطالبهم بنقل الرضع للحجز داخل الحضانات وتلقي الرعاية الصحية والعلاج.

 

وروى أهالي الأطفال حجم الصعوبات التى واجهونها خلال انتقالهم من مستشفي الشفاء بغزة ثم إلى الجنوب ثم معبر رفح والدخول إلى الأراضي المصرية.

وقالت إحدى الأمهات في فيديو أذاعته وزارة الصحة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها ظلت لمدة ٤٠ يوما لا تعرف إذا كانت طفلتها على قيد الحياة أم لا بعد ولادتها مباشرة حيث تمت الولادة مع بداية الحرب في غزة.

 

وتابعت:" الأطفال الرضع كان عليهم رمل وتراب نتيجة عمليات القصف في المستشفى، ويعاني الأطفال من أصوات القصف المستمرة 
 

واستنكر الاهالى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال الرضع.

 

واعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، الإثنين الماضي عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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