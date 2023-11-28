الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يعتمد تخصيص أراض لإقامة مدرسة ثانوي ومحطة رفع صرف صحي بالشغبة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار الموافقة على قرار تخصيص قطع أراض لإقامة مدرسة ثانوي ومحطة رفع صرف صحي بمركز أسيوط، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا 

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات والارتقاء بها وفقًا للإمكانات المتاحة. 

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تحسين المنظومة التعليمية 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب والعمل تدريجيًا على إلغاء الفترات الدراسية وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة، فضلًا عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال وتطوير المشروعات التي تقدم الخدمات لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق النائية والبعيدة لكي يستفيد أكبر عدد من المواطنين بالقرى والنجوع.

 

إقامة مدرسة تعليم أساسي 


وأعلن محافظ أسيوط عن اعتماد الموافقة على تعديل قرار المحافظة رقم 1094 لسنة 2007 لمساحة فدان و8 قراريط و2سهم ليصبح التعديل 3889.60 متر مربع، لإقامة مدرسة تعليم أساسي (المرحلة الإعدادية) ومساحة 385 مترا مربع لإقامة محطة رفع صرف صحي بناحية قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط، على أن يتم التخصيص لمدة عام لكل قرار منهم ، ويجدد لعام آخر بناء على طلب من الجهة المختصة ويلغى القرار بعد مضي عامين في حالة عدم البدء في الإنشاء وتعاد الأراضي المخصصة للمحافظة مرة أخرى، فضلًا عن العمل على استغلال بعض الأسوار الخارجية لتلك المدارس في عمل نشاط يخدمها ويحقق زيادة لموارد المحافظة. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى السعي لتخصيص مزيد من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطنين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة خاصة في قطاع التربية والتعليم والصرف الصحي مما يساهم في تطوير القطاعين.

 

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