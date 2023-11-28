الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض الملابس ومشغولات الأسر المنتجة بنادي الواي

معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة بأسيوط، فيتو

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض الملابس والمنتجات المصرية بنادي الواي بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة لمدة أربعة أيام، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بتوفر فرص لتسويق وعرض المنتجات للفتيات والسيدات والأسر المنتجة، ومساعدتهم على استمرار مشروعاتهم الخاصة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل حياة ومعيشة لائقة، وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج.

جاء ذلك بحضور النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب والنائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي.

 

معرض الأسر المنتجة 


وتفقد محافظ أسيوط المعرض واستمع إلى شرح عن المنتجات والأعمال المشاركة في المعرض كالملابس والمفروشات المنزلية والاكسسوارات والمشغولات اليدوية والمنسوجات والمفروشات والمشغولات الخشبية والمنتجات الغذائية والحلويات وغيرها من الحرف اليدوية المنفذة من قبل المشاركين. 

 

ترويج منتجات الجمعيات الأهلية 


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الجميعات الأهلية والأسر المنتجة على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبني فكر ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة وتوفير دخل مناسب لتنفيذ خطط التنمية المستدامة لافتا إلى أن المعرض يحمل عددا من الرسائل أهمها تسويق ترويج منتجات الجمعيات الأهلية ودعم الأسر المنتجة والتأكيد على دورهم في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذى يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

 

دعم منتجات الأسر المنتجة 


وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لجهود مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المعارض والفعاليات لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيعهن على الاستمرار وجعلهن قادرات على الإنتاج والعمل مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة لجميع الفئات. 

 

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من جانبه أوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن المعرض يضم ملابس جاهزة ومعروضات متنوعة ومشغولات يدوية وتراثية وغيرها بأسعار مناسبة للمستهلك وذلك لإتاحة فرصة للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة التي لديها مشروعات صغيرة ومنتجات ومشغولات يدوية بعرض معروضاتها داخل تلك المعارض بالمجان ودون تحمل أي تكلفة مؤكدًا على استمرار تنظيم مثل تلك المعارض تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بالتعاون مع الجهات المعنية الشريكة والجمعيات الأهلية.

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