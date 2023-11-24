محافظة أسيوط تسلم شهادات لـ91 متدربة في ختام برنامج المرأة تقود

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ختام أعمال برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" لتمكين المرأة من القيادة وسلم شهادات اتمام التدريب للبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتم تنفيذه بنطاق المحافظة خلال الفترة من 5 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2023 واستفاد منه 91 متدربة من القطاعات المختلفة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكًا أساسيا في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مبارك مدير البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب بأسيوط ونجوى جمال منسق البرنامج بأسيوط والدكتور محمد عرفة مدير مركز تدريب مديرية الصحة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

تمكين المرأة في كافة المجالات

وأكد محافظ أسيوط - خلال كلمته- أن الدولة المصرية تسعى لتمكين المرأة بكافة المجالات لدعم مسيرة التنمية لتتبوأ مكانة متميزة في منظومة العمل الوطني بالجمهورية الجديدة لإعداد كوادر نسائية قادرة علي تولي المناصب القيادية لافتًا إلى أن المحافظة تعمل دومًا علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشاد المحافظ بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤيتها نحو بناء الإنسان المصرى لافتًا إلى أهمية التدريب لمواكبة العصر والتسلح بالعلم والمعرفة والتعرف الكامل علي أساسيات القيادة الناجحة واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

تطوير أداء العمل

واستمع اللواء عصام سعد إلى العديد من المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج لنقل ما تم التدريب عليه والمهارات التي تعلموها والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع كما تعرف على بعض النماذج وما قدمته في مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة ايجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء سلم المحافظ شهادات إتمام البرنامج التدريبي وشهادات التكريم للمتدربات موجهًا الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة من خلال تنفيذ برنامج تدريب المرأة تقود مثمنًا دور الأكاديمية البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لرفع قدرات العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية.

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