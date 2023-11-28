الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتفقد الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، قام اليوم بجولة تفقدية لمقر سفارة مصر في فرنسا، خلال مروره بباريس في اتجاهه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي تعقد لمناقشة التطورات في قطاع غزة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي بالسفارة لاستقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي تعقد للمصريين بالخارج خلال الفترة من ١-٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

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الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وأوضح السفير أبو زيد أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزير شكري على التأكد بنفسه من استكمال كافة الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي كلف السفارات والقنصليات المصرية باتخاذ جميع الإجراءات وتوفير  التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

العملية الانتخابية في باريس

وأكد وزير الخارجية خلال لقائه مع القائمين على العملية الانتخابية في باريس، على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات المهنية والنزاهة واليسر.

تجهيزات المقر الانتخابي بالسفارة المصرية فى باريس

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه، بأن وزير الخارجية قدم الشكر للسفير المصري في باريس علاء يوسف، وطاقم السفارة المشرف على تنظيم العملية الانتخابية، لجهودهم في إتمام تجهيزات المقر الانتخابي بالسفارة، معربًا عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة بعثات مصر في الخارج في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، والتي وصل عددها إلى عشرة استحقاقات دستورية منذ عام ٢٠١١، ودورها الكبير في تيسير عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بيسر وشفافية. كما دعا وزير الخارجية المواطنين المصريين في الخارج إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره واجب وطني وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور.

وزير الخارجية يوجه البعثات الدبلوماسية بتيسير مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

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