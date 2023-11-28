الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد استلام دفعة من مستلزمات الكاوتش والبطاريات

الكاوتش، فيتو
الكاوتش، فيتو

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات. 

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وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد المحافظ الدفعة الأولى من مستلزمات الكاوتش التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل 252 اطار كاوتش كامل لتشغيل واصلاح 42 سيارة المستخدمة في الازمات والكوارث وهي سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات أبراج الكهرباء وسيارات قلاب 6 أمتار وغيرها وتوريد عدد 76 اطار كاوتش مقاسات مختلفة في لوادر مقاسات مختلفة كما تم توريد عدد 255 بطارية 80 أمبير  12 فولت جافة وتوريد عدد 128 بطارية 100 أمبير 12 فولت جافة وذلك لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة
وأكد المحافظ أن هناك جهود مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.. 
وأكد المحافظ أنه خلال الشهر الجاري سيتم توريد دفعة أخري من البطاريات والكاوتش لتدعيم الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة لتعمل بكفاءة مائة بالمائة لينعكس علي الاداء العام في قطاع النظافة والتجميل وادارة الازمات التي تواجه المحافظة خاصة ونحن في موسم الأمطار والسيول.
جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء أحمد سيف الدين رئيس شركة وادي النيل ومنال معوض مدير عام الشئون المالية وعفاف سمير صبحي مدير التعاقدات ومحمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة.

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