جامعة أسيوط تقرر تحويل المساحات غير المستخدمة لغرف سكنية للطلاب

أكد الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة؛ من أجل توفير الدعم، والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، مع تكثيف الجهود، من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتلبية احتياجاتهم، وتشجيعهم على النجاح، والتفوق، وتوفير بيئة جامعية؛ داعمة للاستذكار، والتفوق العلمي، ومحفزة لأبنائها علي التميز، والإبداع، في شتي مجالات العلوم، والمعارف المتطورة.

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نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد المدينة الجامعية

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية مبنى (ج)، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة، وتحسين الكفاءة في بعض المباني بالمدينة الجامعية للطلاب، وذلك بحضور الدكتور عماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية/ طلاب، وعدد من مديري الوحدات بالمدينة، والعاملين فيها.

تحويل المساحات غير المستخدمة لغرف سكنية

وتفقد الدكتور أحمد عبد المولي، عددًا من غرف إقامة الطلاب؛ للتأكد من جودتها، وتلبيتها لاحتياجات الطلاب، إلى جانب تفقد وجبات التغذية بالمبنى، وبعض غرف التخزين غير المستغلة جيدًا، موجهًا بتحويل جميع المساحات غير المستخدمة إلى غرف سكنية؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدينة الجامعية.

كما التقى الدكتور عبد المولى؛ بعددٍ من الطلاب المقيمين بالمبنى، إلي جانب بعض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مستمعًا لآرائهم في الخدمات المقدمة بالمدينة، ومتطلباتهم، والمشكلات التي تقابلهم خلال إقامتهم، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا؛ بمتطلبات، واحتياجات أبنائها الطلاب، والعمل على سرعة توفيرها لهم في أقرب وقت ممكن، وإزالة كافة العقبات التي من شأنها؛ الوقوف أمام تفوقهم، وتحصيلهم الدراسي.