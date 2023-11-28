الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تجربة طوارئ بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور)

تجربة طوارئ بصالة
تجربة طوارئ بصالة 4، فيتو

 قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق بتنفيذ تجربة طوارئ بصالة 4 مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.

تجربة طوارئ صالة 4 المخصة للطائرات  الخاصة بـشركة ميناء القاهرة الجوي

ويأتي ذلك  في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث علي أرض المهبط.

تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي والبدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.

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تجربة طوارئ في مطار القاهرة 

ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم السيطرة على الحريق بوحدات التكييف بنجاح والتأكد بعمل اللازم مع حالات الإصابة وشفط الدخان الموجود بالصالة ثم عودة الحياه إلى طبيعتها.

وقد تم تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، القطاع الهندسي، قطاع السلامة والصحة المهنية، قطاع العلاقات العامة والمراسم وشرطة ميناء القاهرة الجوي والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والاسعاف وكافة الجهات العاملة بالمطار.

تأتي هذه التجربة في ضوء الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" للتأكد من الارتقاء بالمستوى التدريبي في مواجهة الازمات والاحداث الطارئة وزيادة القدرة على مواجهة تلك الحالات بكفاءة إضافة الى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار.

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