الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

التحفظ على مالك مركز تجميل حاول تهريب مبالغ مالية من مطار القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 تحفظت نيابة النزهة على مالك مركز للتجميل وزوجته متهمين بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بمطار القاهرة الدولي.

وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ قد تمكنت من ضبط مالك مركز تجميل وزوجته - مقيمان بمحافظة القليوبية أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملة محلية " مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون، وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانا يحاولان تهريب مبلغ مالي كبير خارج البلاد، حيث قاما بإخفاء المبلغ داخل حقائبهما بطريقة محكمة، وذلك بهدف عدم اكتشافه من قبل رجال الجمارك.

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الإجراءات المتبعة لاستلام حقيبة السفر المفقودة في المطار

 في حالة فقد الركاب حقيبة السفر في مطار القاهرة الدولي يجب اتباع الخطوات التالية بعد تقديم تقرير عند الوصول وتلقى مكالمة من شركة الطيران 

التوجه إلى مكتب المفقودات فى صالة الوصول خارج الدائرة الجمركية.

- عمل تصريح لدخول الدائرة الجمركية للتعرف على حقيبته (في حالة أكثر من 24 ساعة على وصول الراكب أما إذا كان وصول الراكب أقل من 24 ساعة وأبلغته شركة الطيران بوجود حقيبته يستطيع الراكب استخدام جواز سفره للدخول للدائرة الجمركية بدون عمل تصريح ).

- يتعرف الراكب على حقيبته ويتوجه بها إلى منطقة الجمارك لفحصها ودفع الرسوم الجمركية أن وجدت.

سلطات المطار
 وفي حالة فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوى)، وذلك لفحص محتويات الحقيبة وتحرير محضر بمحتوياتها وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.

محضر منفصل
يتم تحرير محضر منفصل حالة وجود أشياء ثمينة بالحقيبة وتسليمها إلى وديعة الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

ويجري تسليم الحقيبة حالة التعرف عليها إلى الراكب نفسه بموجب جواز السفر أو بواسطة أي شخص يتم توكيله باستلامها بموجب توكيل خاص صادر من الشهر العقاري.

ويتم التوجه إلى مكتب الاستعلامات بصالة السفر رقم (1) والاتصال بالرقم الداخلي (4458) لإدارة المتروكات لإيفاد مندوبها لإنهاء إجراءات دخول الراكب الدائرة الجمركية للتعرف على الحقيبة ومحتوياتها وإتمام استلامها.

 

ويتوجه الراكب بعد استلام الحقيبة إلى المنفذ الجمركي لفحصها وسداد الرسوم الجمركية إن وجدت.

جدير بالذكر أن توقيتات الاستفسارات واستلام الحقائب يوميا عدا الجمعة والسبت اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر.

الرسوم الجمركية الرحلات الجوية شركة ميناء القاهرة الجوي قطاع أمن المنافذ محافظة القليوبية ميناء القاهرة الجوي نيابة النزهة مركز تجميل النيابة العامة

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