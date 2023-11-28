تموين الفيوم تطلق برنامج تدريب معايير الجودة للعاملين بالتعاون مع جامعة القاهرة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات"، بمديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتي يوم 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "معًا نُحقق التميز"، ويستهدف مديري إدارات التموين، والرقابة التموينية، ومراكز الخدمة المطورة التابعة للمديرية.

دور جامعة القاهرة

وقال محافظ الفيوم، أن جامعة القاهرة، الشريك في تنفيذ البرنامج التدريبي، تعد أحد أهم الجهات المتعاونة مع محافظة الفيوم، في كتير من مجالات التنمية، وتقدم كثير من البرامج والدورات التدريبية، التي تُسهم بشكلٍ كبير في صقل مهارات وخبرات العاملين بقطاع التموين، وتجعلهم يتعاملون مع كافة الأزمات والتحديات بصورة إيجابية وتفاعل سريع، بما يُسهم في ضبط منظومة العمل بمنافذ البيع والأسواق.

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دعم السلع الغذائية

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وكبار التجار، في دعم السلع الغذائية خاصة السكر، وتوفيره بكميات تفي احتياجات المواطنين، وبأسعار فى متناول الجميع، مؤكدًا على ضرورة توافر السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة بمختلف منافذ البيع، أمام المواطنين، بالاضافة إلي تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط التجار المخالفين والتعامل معهم بكل حزم في إطارٍ من القانون.

محاور البرنامج التدريبي

يذكر أن البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات"، انطلق اليوم الثلاثاء وتناول التعريف بما هي الخدمة، وأنواع الخدمات، وخصائص الخدمات، وعناصر المزيج التسويقي للخدمات، وعناصر الخدمة المتميزة، والقواعد الأساسية في مجال تقديم الخدمات، ويستمر البرنامج غدًا الأربعاء، حيث يتناول مفهوم الجودة وأهميتها، وأبعاد جودة الخدمة، وعوامل نجاح الخدمات المقدمة للجمهور، وسمات ومهارات وقدرات مقدمي الخدمة للجمهور، وسلبيات مقدمي الخدمات للجمهور، ويختتم البرنامج التدريبي بعد غدٍ الخميس، حيث يتناول المقاييس والنماذج العملية، والمعايير ومقاييس الخدمة، ومعوقات جودة الخدمة وطرق التغلب عليها، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ثم ورشة عمل لتطوير مقاييس جودة الخدمات المقدمة من وزارة التموين إلى المواطنين، وقد حاضر خلال البرنامج التدريبي الدكتور حسن راضي بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.

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