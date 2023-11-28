الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

كلية الآداب جامعة الفيوم تنظم أمسية شعرية ضمن الصالون الثقافي

جانب من الأمسية الشعرية،
جانب من الأمسية الشعرية، فيتو

نظمت  كلية الآداب بجامعة الفيوم، أمسية شعرية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات "الصالون الثقافي لجامعة الفيوم" الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع الكلية، أدار الأمسية الدكتور إيهاب المقراني أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، والدكتور عماد حمدي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب.

 

حرص الجامعة على نشر الثقافة العربية

 وقال الدكتور طارق عبدالوهاب، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، إن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في إثراء الحالة الثقافية بالمجتمع الجامعي.

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وأضاف عميد كلية الآداب جامعة الفيوم،  أن التراث الثقافي والأدبي العربي شهد الكثير من مراحل التطور الشعرية، نبغ خلالها العديد من الشعراء العظماء أثروا الحياة الثقافية على مر العصور.

ولفت  إلى أن إقبال الطلاب وحرصهم على حضور هذه الأمسية يعكس مدى الاهتمام بالثقافة والشعر لدى الشباب، وأن الثقافة الغربية مازالت جاذبة للشباب رغم كل المغريات التي تحيط بهم.

أهل الكلمة

وقال مدير الأمسية،  إن أهل الكلمة هم أهل الله في الأرض كما قال الله تعالي في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان" صدق الله العظيم.

وأضاف  أن البيان هو ما يميز الإنسان عن كافة مخلوقات الله تعالى لكونه ويمتلك القدرة على إيصال الرسالة، وأن عالمنا المحيط يشكِّل وجدان الإنسان لصناعة الحضارة وأهل البلاغة والشعر والأدب صناع حضارة الكلمة، وخلال الأمسية تبارى شباب الشعراء المشاركون في تقديم نصوص شعرية متنوعة بتنوع رؤاهم مما جسد لوحة شعرية نالت استحسانًا من الحضور.

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