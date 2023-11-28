الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

كلية الحقوق بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان صوتك مستقبلك

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الحقوق، نظمت اليوم الثلاثاء،  ندوة بعنوان (صوتك.. مستقبلك)، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وقت للنصيحة

وأكد الدكتور عبد التواب مبارك، عميد كلية الحقوق جامعة الفيوم، أنه من الضرورى تخصيص وقت لتدريس المحاضرات ووقت للنصيحة، ووقت للترفيه، والإعلام يعد وسيلة من وسائل اظهار الحق ويعد سلاح ذا حدين يمكن استخدامه في توصيل الحقائق، ويمكن استخدامه في ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والمزيفة، ويقع علي عاتق الجامعة نشر الوعي الثقافي والسياسي بين الطلاب، كما يحب عليالقيادات الشعبية والدينية تعريف المواطن بأهمية المشاركة السياسية.

Advertisements

ممارسة الحقوق لها ضوابط

 كما أوضح، عميد حقوق الفيوم،  أن ممارسة الحقوق لا تكون مطلقة وإنما تكون مقيدة بعدد من الضوابط المختلفة، تضمن سلامة الوطن، وممارسة الحقوق الدستورية في امان وبمنتهي الشفافية والنزاهة، وأوصى الطلاب بضرورة السعي إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه أوطانهم والعمل على إثراء روح الوطنية والانتماء لبلدهم.

أهمية الندوة

ولفت إلي  أن الندوة تهدف إلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لان فئة الشباب تمثل حوالي 60%،  من سكان مصر وهي النسبة الأكبر مقارنةََ بباقي الفئات.

وأشار إلي ان المشاركة في الحياة السياسية  لها من دور كبير في شعور المواطن بأن له حقوق سياسية تجاه بلده يتمتع بها ويمارسها بكل حرية وشفافية، وحث الطلاب على ضرورة معرفة المزيد عن الحياة السياسة بكافة أشكالها وضرورة الإيمان بقيمة الذات والاعتزاز بالنفس، وأن طلاب كلية الحقوق يجب أن يكونوا على قدر كبير من الوعي الثقافي والسياسي حتى يستطيعوا إقناع الآخرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة 

نائب محافظ الفيوم: النموذج الوطني للموازنة التشاركية يتيح للمواطن المساهمة في التنمية المستدامة

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم جامعة الفيوم كلية الحقوق صوتك مستقبلك الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

نائب محافظ الفيوم: النموذج الوطني للموازنة التشاركية يتيح للمواطن المساهمة في التنمية المستدامة

مؤتمر حاشد بمدينة الفيوم للحملة الانتخابية للمرشح السيسي

الفيوم تحصل على المراكز الأولى في مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الخاصة

ندوة بجامعة الفيوم عن هجرة شباب دول حوض النيل

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

كلمة السر جثث القتلى، خبير يوضح لفيتو مصير الهدن المقبلة لجيش الاحتلال بعد استعادة كافة الأسرى

مدبولي: الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة

عهد التميمي أيقونة المقاومة منذ طفولتها.. صفعت جنديا إسرائيليا وتصدرت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم (فيديوجراف )

رئيسة المجر تستقل قطارا من محطة مصر برمسيس حتى الجيزة (صور)

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية