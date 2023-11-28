كلية الحقوق بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان صوتك مستقبلك

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الحقوق، نظمت اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان (صوتك.. مستقبلك)، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وقت للنصيحة

وأكد الدكتور عبد التواب مبارك، عميد كلية الحقوق جامعة الفيوم، أنه من الضرورى تخصيص وقت لتدريس المحاضرات ووقت للنصيحة، ووقت للترفيه، والإعلام يعد وسيلة من وسائل اظهار الحق ويعد سلاح ذا حدين يمكن استخدامه في توصيل الحقائق، ويمكن استخدامه في ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والمزيفة، ويقع علي عاتق الجامعة نشر الوعي الثقافي والسياسي بين الطلاب، كما يحب عليالقيادات الشعبية والدينية تعريف المواطن بأهمية المشاركة السياسية.

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ممارسة الحقوق لها ضوابط

كما أوضح، عميد حقوق الفيوم، أن ممارسة الحقوق لا تكون مطلقة وإنما تكون مقيدة بعدد من الضوابط المختلفة، تضمن سلامة الوطن، وممارسة الحقوق الدستورية في امان وبمنتهي الشفافية والنزاهة، وأوصى الطلاب بضرورة السعي إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه أوطانهم والعمل على إثراء روح الوطنية والانتماء لبلدهم.

أهمية الندوة

ولفت إلي أن الندوة تهدف إلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لان فئة الشباب تمثل حوالي 60%، من سكان مصر وهي النسبة الأكبر مقارنةََ بباقي الفئات.

وأشار إلي ان المشاركة في الحياة السياسية لها من دور كبير في شعور المواطن بأن له حقوق سياسية تجاه بلده يتمتع بها ويمارسها بكل حرية وشفافية، وحث الطلاب على ضرورة معرفة المزيد عن الحياة السياسة بكافة أشكالها وضرورة الإيمان بقيمة الذات والاعتزاز بالنفس، وأن طلاب كلية الحقوق يجب أن يكونوا على قدر كبير من الوعي الثقافي والسياسي حتى يستطيعوا إقناع الآخرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

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