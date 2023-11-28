تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ج)، الصادر في 28 نوفمبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣، بتشكيل ومقار اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
ونصت المادة الأولى لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات على تشكل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، ومقرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم 11 قاضيا ولواء ومستشارين ومهندسين.
وتشكل اللجان الفرعية المشرفة علـى انتخابـات المصريين المتواجـدين خارج جمهورية مصر العربيـة فى الانتخابات الرئاسـية ٢٠٢٤ مـن أعـضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والعاملين بوزارة الخارجية على النحو السابق.
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