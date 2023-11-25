هل يجوز الإدلاء بالصوت الانتخابي خارج وداخل مصر؟ الوطنية للانتخابات تجيب

استعدادات مكثفة للهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

من له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أم مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم جواز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في لجان الاقتراع داخل مصر أو خارجها.

وجاءت أبرز الأسئلة التي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات المصريين بالخارج، كالآتي:

أدليت بصوتي أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودي بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلي بصوتي في لجنتي الانتخابية داخل مصر؟

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ونصت المادة رقم 1 أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

الاقتراع السري المباشر

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت يكون عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى او جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.